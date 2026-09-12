Un rifugio sicuro e ormai storico per la scena alternativa del capoluogo, al ritorno con una nuova annata di musica live: dopo un partecipatissimo Rock Contest e una seconda edizione del Music Fest di altrettanto riscontro, è l'ora di riaprire i battenti per il Bodie Art di via san Giovanni 254 a Cagliari, nel quartiere Villanova. Dopo un'apertura affidata a Steel Attack e Agostino Chironi per il format "Into the Night" nella data di ieri, a officiare il primo concerto della stagione in arrivo sono i sassaresi Ultima Thule, questa domenica alle 19:30.

La formazione propone eclettiche sonorità alternative metal unite a un forte approccio scenico, spesso dinamico e imprevedibile, ma soprattutto autoironico: con i mitici Mr. Bungle e i Tenacious D di Jack Black come stelle polari del loro stile, fin dal 2021 i cinque lasciano esterrefatti gli spettatori in lungo e in largo per l'Isola, vantando una costante presenza nel versante settentrionale. La quale non manca anche di riconoscimenti, con la vittoria del Contest studentesco di Sassari a ottobre 2025, sotto l'egida dall'associazione Eureka.

Risale al 2023 la primissima demo autoprodotta, "Rootbound Ep (01)", a cui ha fatto seguito due anni dopo non un disco, ma un vero e proprio spettacolo teatrale dal titolo "Oltre il Sentiero Dorato", dove sulla falsariga de "Il Mago di Oz" la band porta insieme narrazione teatrale e brani ispirati (e canzonanti) dal classico cinematografico, con tanto di costumi di scena, luci e scenografie. Dopo una lunga estate 2025 sulla cresta dell'onda, tra vari festival ed eventi in Sardegna, nei tempi più recenti gli Ultima Thule sono al lavoro sull'esordio in studio.

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