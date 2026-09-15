Le previsioni degli Astri per la giornata di oggi:

Ariete: La settimana entra nel vivo. Riprendere un progetto con idee più chiare vi permette di fare passi avanti.

Toro: Le ferie sono ormai alle spalle, ma avete trovato un ritmo che vi convince. Procedete senza troppa fretta.

Gemelli: Una proposta inattesa cambia i programmi. Accoglierla con curiosità può regalarvi un’opportunità.

Cancro: Vi basta un gesto sincero per ritrovare armonia con una persona che sembrava troppo distante.

Leone: Non disperdete energie in questioni marginali. Puntare dritti all’obiettivo vi farà risparmiare tempo.

Vergine: Un dettaglio che altri trascurano cattura la vostra attenzione e vi permette di risolvere un piccolo problema.

Bilancia: C’è voglia di leggerezza anche se gli impegni aumentano. Un momento piacevole riequilibra la giornata.

Scorpione: Non tutte le risposte arrivano subito. Lasciate sedimentare pensieri ed emozioni prima di decidere.

Sagittario: Il ritorno alla routine è ormai realtà, ma guardate avanti con entusiasmo: nuovi obiettivi vi motivano.

Capricorno: Un confronto pratico chiarisce una situazione rimasta ambigua. Essere concreti oggi porta vantaggi.

Acquario: Vi viene un’intuizione mentre siete impegnati in altro. Seguitela: potrebbe diventare qualcosa di importante.

Pesci: Chi vi conosce bene percepisce il vostro stato d’animo senza bisogno di spiegazioni. Lasciatevi capire.

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