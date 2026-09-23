Le sonorità tradizionali sarde, la musica elettronica e il beatbox risuoneranno nel sagrato della chiesa medievale di San Sebastiano a Nughedu San Nicolò venerdì 25 settembre alle 21. Anche la dodicesima tappa della nona edizione del Festival delle Bellezze è a ingresso gratuito, come nello spirito di una rassegna itinerante che mette insieme musica e valorizzazione del patrimoio storico, archeologico e naturale del Nord Sardegna.

Ospite d’onore della serata sarà Moses Concas, armonicista e beatboxer, polistrumentista, performer di fama internazionale, capace di fondere sonorità tradizionali sarde, musica elettronica e influenze contemporanee. L'artista, ormai storico amico del Festival, presenterà a Nughedu San Nicolò una nuova tappa del suo Aici andat sa vida tour 2026.

Ad aprire l'evento saranno i cori uniti Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, impegnati in un programma che spazierà dal vocal pop alla musica da cinema, dalle melodie sarde alla world music, fino alla musica classica.

Alla realizzazione della serata di venerdì, che ha il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Nughedu San Nicolò, collabora attivamente il Comitato per i Santi Cosma e Damiano. Il concerto sarà presentato da Manuela Muzzu.

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