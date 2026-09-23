Ariete – Un progetto si è chiuso da poco ma allo stesso tempo nuove porte si stanno per aprire per voi.

Toro – Avete recuperato di nuovo la motivazione. Adesso il futuro vi sembra sicuramente un po’ più positivo.

Gemelli – In questo periodo farete dei nuovi e importanti incontri. Chissà, potreste trovare l’anima gemella.

Cancro – Desiderate vivere una relazione con più serenità. è giusto ritagliarvi uno spazio per i vostri sentimenti.

Leone – Un’amicizia di vecchia data sembra ritornare nella vostra vita. È bello ritrovarsi anche a distanza di tempo.

Vergine – Le difficoltà ci sono e non è detto che spariscano presto, tuttavia è importante il modo in cui le si affronta.

Bilancia – Dopo una pausa fisica importante siete pronti a rimettervi in gioco e a recuperare il tempo perso.

Scorpione – State accumulando troppa tensione in vari ambiti della vostra vita. Questo è il momento di prendervi una pausa.

Sagittario – Le vostre parole arrivano dritte come frecce nel cuore di chi amate. Sceglietele con un po’ più di cura.

Capricorno – Non fate caso alle provocazioni: siete migliori di chi cerca di farvi innervosire e cadere in errore.

Acquario – Avete raggiunto una certa stabilità emotiva ma anche economica. Godetevi questo momento di equilibrio.

Pesci – La vostra grande qualità è la pazienza: dovete stare calmi quando altri rischierebbero di alterarsi.

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