Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Chi vi promette risultati facili sta vendendo fumo. Diffidate e affidatevi invece a chi vi mostra i numeri veri.

Toro: Una scelta alimentare più leggera vi ridà energia in pochi giorni. Il corpo ringrazia con cambiamenti graduali.

Gemelli: Qualcuno del passato vi cerca sui social. Decidete voi se aprire quella porta o lasciarla chiusa per sempre.

Cancro: Un vecchio hobby abbandonato aspetta solo di essere ripreso. Vi sorprenderà quanto ancora vi diverte.

Leone: Vi sentite fuori posto in un contesto nuovo. È normale all’inizio: date tempo al tempo e vi ambienterete.

Vergine: Il vostro perfezionismo sta rallentando un lavoro quasi finito. Consegnatelo prima che sia troppo tardi.

Bilancia: La memoria vi gioca qualche scherzo in questo periodo. Appuntate tutto per non perdervi niente.

Scorpione: Un rimborso, un arretrato o una piccola somma dimenticata torna nelle vostre tasche. Farà comodo!

Sagittario: Chi vi imita, in fondo, vi sta facendo un complimento. Prendetela così e continuate per la vostra strada.

Capricorno: Se dovete dare una notizia difficile, fatelo di persona. Certe cose meritano uno sguardo diretto e sincero.

Acquario: Vi conviene mettere in agenda anche il riposo. Se non lo fate, finirà per non trovare mai spazio.

Pesci: Un contrattempo sul percorso vi fa scoprire un’alternativa migliore. Non tutti i ritardi sono da maledire.

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