Cosa dicono le stelle per il 21 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Chi vi promette risultati facili sta vendendo fumo. Diffidate e affidatevi invece a chi vi mostra i numeri veri.
Toro: Una scelta alimentare più leggera vi ridà energia in pochi giorni. Il corpo ringrazia con cambiamenti graduali.
Gemelli: Qualcuno del passato vi cerca sui social. Decidete voi se aprire quella porta o lasciarla chiusa per sempre.
Cancro: Un vecchio hobby abbandonato aspetta solo di essere ripreso. Vi sorprenderà quanto ancora vi diverte.
Leone: Vi sentite fuori posto in un contesto nuovo. È normale all’inizio: date tempo al tempo e vi ambienterete.
Vergine: Il vostro perfezionismo sta rallentando un lavoro quasi finito. Consegnatelo prima che sia troppo tardi.
Bilancia: La memoria vi gioca qualche scherzo in questo periodo. Appuntate tutto per non perdervi niente.
Scorpione: Un rimborso, un arretrato o una piccola somma dimenticata torna nelle vostre tasche. Farà comodo!
Sagittario: Chi vi imita, in fondo, vi sta facendo un complimento. Prendetela così e continuate per la vostra strada.
Capricorno: Se dovete dare una notizia difficile, fatelo di persona. Certe cose meritano uno sguardo diretto e sincero.
Acquario: Vi conviene mettere in agenda anche il riposo. Se non lo fate, finirà per non trovare mai spazio.
Pesci: Un contrattempo sul percorso vi fa scoprire un’alternativa migliore. Non tutti i ritardi sono da maledire.