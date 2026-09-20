Cosa dicono le stelle per il 20 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete – Dovete fare pace con un errore commesso. Chi non sbaglia non impara, e voi avete imparato parecchio.
Toro – Vi tocca aspettare più del previsto, ma l’attesa lavora a vostro favore. Nel frattempo preparatevi bene.
Gemelli – Una discussione sulle spese in comune si risolve con un compromesso equo. Meglio parlarne subito!
Cancro – Un complimento sincero fatto a qualcuno vi tornerà indietro in una forma che ancora non immaginate.
Leone – Il paragone con gli altri vi avvelena inutilmente. Ognuno cammina a una velocità propria, che non vi riguarda.
Vergine – Una richiesta scomoda vi mette in imbarazzo. Prendetevi ventiquattr’ore prima di dare una risposta.
Bilancia – Una piccola pianta, un animale, un giardino: prendervi cura di qualcosa di vivo vi farà un gran bene.
Scorpione – Attenzione alle scorciatoie: quella che sembra la via più rapida vi farà perdere più tempo del previsto.
Sagittario – Riguardate i vostri conti con occhio critico. Salta fuori una spesa inutile che potreste tagliare...
Capricorno – Se qualcosa non vi torna, probabilmente c’è un errore. L’istinto raramente si sbaglia su queste cose.
Acquario – Chi ha bisogno di alzare la voce ha già perso l’argomento. Mantenete il tono basso e verrete ascoltati.
Pesci – Il talento senza costanza resta un bel potenziale. Piccoli passi ogni giorno portano risultati concreti.