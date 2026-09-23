Tra le voci più originali del panorama contemporaneo, Serena Brancale arriva a San Teodoro. Sul palco di Piazza Gallura, il 27 settembre a partire dalle 21, la polistrumentista, performer e compositrice barese porta un mix di soul, pop e tradizione mediterranea. Reduce dai successi di Anema e core e Serenata, dal ritorno al Festival di Sanremo con Qui con me e dai tormentoni estivi Al mio paese e Partenope, l’artista pugliese canta i brani di Sacro, ultimo album che intreccia folklore e ritmo e dà il titolo al suo tour estivo.

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