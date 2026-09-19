Può accadere, talvolta, che la magia del set riesca a creare un’intesa capace di mantenere vivo un legame per tutta la vita. È un po’ quello che è accaduto a Sandra Bullock e Keanu Reeves, due icone degli anni ‘90 ancora oggi enormemente attive e prolifiche sul grande schermo. Divenuti per la prima volta partner di scena con “Speed” - l’adrenalinico cult del 1994 diretto da Jean de Bont, vincitore di due premi Oscar e viatico per entrambi gli attori verso una fama su ampia scala - i due colleghi ricordano ancora con il sorriso le emozioni provate durante la loro prima collaborazione, imparando a conoscersi più a fondo sul piano personale oltre che su quello lavorativo.

Dopo più di trent’anni, gli aneddoti e i retroscena su “Speed” continuano a emergere senza interruzione, a cominciare da quel primo, fortunato incontro servito non soltanto a lanciare le loro carriere, ma anche a spianare la strada a nuove apparizioni comuni, come accaduto nel 2006 con “The Lake House”. Come talvolta succede, l’incontro professionale è servito anche a innescare un profondo legame umano, presto sfociato in un’amicizia riconosciuta tra le più felici della scena hollywoodiana.

In una puntata del podcast Good Hang with Amy Poehler, la star premio Oscar come migliore attrice per “The Blind Side” - e candidata anni dopo nella stessa categoria per l’emozionante “Gravity” - ha colto nuovamente l’occasione per approfondire le differenze caratteriali tra lei e Reeves. Apprendiamo infatti che i due attori, per quanto legati da un affetto sincero, possiedono due temperamenti agli antipodi: una particolarità, tuttavia, rivelatasi essenziale per creare la giusta chimica sul set, a cominciare dalle fasi preliminari del lavoro, quando entrambi ancora lottavano per ottenere una parte nel film.

Descrivendolo come una persona estremamente calma e discreta, Bullock ha raccontato a proposito di Reeves: «Penso che noi due siamo così diversi. Lui è molto riservato e zen. Se ci metti in una stanza silenziosa, puoi guardarci andare completamente in tilt. Ogni volta che lui sta in silenzio, io sono una sorta di derviscio rotante intorno al suo silenzio e lui aspetta semplicemente che io mi esaurisca». Interessante scoprire, inoltre, che l’attore non è solito intervenire impulsivamente, ma elabora il pensiero per tutto il tempo necessario prima di esprimere un’opinione: «Aspetta pazientemente e spesso non risponde a quello che dico. Poi magari, un giorno dopo, quando ci ha pensato, arriva la risposta».

Nel frattempo, l’attrice è tornata nuovamente in primo piano debuttando nelle sale con “Amori & Incantesimi 2”, sequel dell’irresistibile classico del 1998 che, immancabilmente, la vede co-protagonista al fianco di Nicole Kidman. Tormentate da una maledizione che ha segnato per anni la loro famiglia, le streghe-sorelle Owens si troveranno, dopo molto tempo, a contrastare nuovamente la magia ancestrale della loro stirpe, minacciate da un potente maleficio che, riportando alla luce antichi segreti legati al loro oscuro retaggio, potrebbe avere conseguenze ancor più temibili rispetto al passato.

Proprio il ritorno al cinema di “Amori & Incantesimi” è servito alla Bullock come trampolino per esporre, nel corso delle sue recenti dichiarazioni pubbliche, le proprie posizioni sullo stato attuale dell’industria e sull’impatto delle nuove tecnologie. Allineandosi sulle stesse posizioni a un’ampia fetta di professionisti del settore, l’attrice sostiene che le intelligenze artificiali siano ormai diventate una realtà impossibile da trascurare e che, pertanto, andrebbero integrate nel cinema con le opportune metodologie, sfruttandone le risorse nel modo più sensato possibile.

In occasione del CNBC Changemakers Summit, svoltosi a New York lo scorso aprile, la star ha scelto di affrontare in modo deciso il tema davanti ai presenti. Prendendo spunto da alcune immagini generate dai fan con l’aiuto dell’IA e ispirate, per l’appunto, alla serie “Amori e Incantesimi”, ha affermato: «(L’intelligenza artificiale) è qui. Dobbiamo osservarla. Dobbiamo capirla. Dobbiamo abbracciarla. Dobbiamo usarla in modo davvero costruttivo e creativo, farla diventare nostra alleata».

Prendendo le distanze da posizioni di netta chiusura e suggerendo, anzi, un approccio il più aperto e prudente possibile, ha aggiunto: «Dobbiamo essere incredibilmente cauti e consapevoli, perché alcune persone la useranno per fare del male, non del bene. Ma penso davvero che abbia un posto».

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