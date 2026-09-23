Sarà “L'Estranea” di Paolo Strippoli il film che rappresenterà l'Italia alla 99/a edizione degli Oscar nella selezione per la categoria del miglior film straniero.

Lo ha deciso il Comitato istituito dall'Anica su incarico dell'Academy composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril e Niccolò Vivarelli.

«Un film nuovo, di genere, di un giovane autore - si legge nella motivazione - che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica».

Niente da fare dunque per “Quasi Grazia”, il film sulla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda diretto da Peter Marcias che era tra i 21 film in corsa per rappresentare l'Italia. Interpretato da Laura Morante, Irene Maiorino, Monica Demuru, Gala Martinucci e Roberto Citran, tratto dal romanzo di Marcello Fois, il film ha registrato nelle sale italiane un buon riscontro di critica e pubblico, e ora uscirà in Australia e altri Paesi europei.

“L'Estranea" continua invece la sua corsa per la short list che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. L'annuncio delle cinque nomination definitive invece è previsto per il 21 gennaio. La cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo.

(Unioneonline)

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