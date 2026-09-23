Prestigioso riconoscimento internazionale per la compagnia teatrale di Dolianova. Il regista e attore teatrale, Nicola Michele, ha ricevuto la menzione speciale dalla giuria del Lebanon Theater Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente.

La rassegna teatrale si è svolta a Beirut dal 19 al 22 settembre con decine di artisti provenienti da Marocco, Algeria, Iraq, Grecia e Italia. Il premio è stato assegnato per lo spettacolo "Il principe e la rosa", liberamente ispirato a "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry.

«Ringraziamo di cuore il direttore artistico Kassem Istanbouli e l’intera giuria – afferma Nicola Michele – un riconoscimento per il nostro impegno e la dedizione al nostro lavoro. Un grazie speciale va a tutto il team del Festival per l'incredibile accoglienza e la straordinaria resistenza culturale attraverso l'arte».

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