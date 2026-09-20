Pronto a far breccia nel cuore dei fan con un prodotto all’altezza del suo nome, il nuovo adattamento cinematografico di “Resident Evil” si prepara, a partire dal 17 settembre, a disseminare il terrore nelle sale. Frutto di un’inedita collaborazione tra Sony Pictures e l’astro nascente Zach Cregger - cui dobbiamo già l’eccezionale “Barbarian” e il premiato agli Oscar “Weapons” - la pellicola riporterà sul grande schermo le atmosfere angosciose del franchise videoludico originale targato Capcom, inscenando, attraverso un perfetto equilibrio tra elementi horror e survival, un’esperienza capace di rispettare l’opera originale e di risultare altrettanto irresistibile sul piano dell’intrattenimento.

Puntuali come sempre, a pochi giorni dall’uscita, sono appena state pubblicate online le prime impressioni seguite alle anteprime stampa, che sembrerebbero tutte concordare nel descrivere “Resident Evil” come un film altamente spettacolare, ritenuto da taluni perfino la migliore trasposizione cinematografica mai realizzata a partire da un videogioco e capace, perciò, di convincere tanto gli appassionati di lunga data quanto i comuni spettatori a caccia di emozioni estreme.

Dichiarando di essere sempre stato un cultore del videogame originale, Cregger ha tenuto a chiarire, fin dalla fasi preliminari dello sviluppo, di voler realizzare un titolo che, senza necessariamente riportare su schermo la trama originale e i suoi iconici personaggi, si concentrasse sul tipo di esperienza che ha reso “Resident Evil” tanto riconoscibile. Partendo da queste premesse, il film si focalizza soprattutto sul rievocare il senso di tensione e di impotenza trasmesso dal trovarsi alle prese con pericoli apparentemente insormontabili, portandoci a vivere nei panni di un protagonista del tutto impreparato a confrontarsi ad armi pari con le mostruosità che lo aspettano.

Dirigendo ancora una volta il talentuoso Austin Abrams, dopo aver già collaborato con lui nel precedente “Weapons”, Cregger ci porterà a seguire la storia di Bryan, un addetto al trasporto sanitario ingaggiato in piena notte per effettuare un’ultima consegna prima di terminare il turno di lavoro. Afflitto, nel frattempo, da problemi di coppia, ciò che lo aspetterà andrà tuttavia oltre ogni possibile comprensione, trascinandolo in una voragine di sangue e morte dalla quale sembrerà non esserci via d’uscita.

Tra i numerosi commenti, il critico Mark Cassidy ha scritto sul suo profilo X: «Resident Evil potrà anche non presentare personaggi o linee narrative riconoscibili, ma, facendo leva sulla tensione incessante dei videogiochi, Zach Cregger è riuscito a realizzare quello che, a conti fatti, è probabilmente l’adattamento più fedele visto finora. Molto sanguinoso, molto divertente e mi ha fatto sobbalzare almeno tre volte (impresa tutt’altro che facile). Il tizio seduto davanti a me è rimasto nascosto dietro la sua giacca per buona parte del film. Senza dubbio, uno dei migliori adattamenti videoludici che abbia mai visto».

Non meno entusiastico il parere di Kellvin Chavez, che scrive: «Resident Evil tiene il piede premuto sull’acceleratore fin dalla scena iniziale e non tocca MAI il freno. Zach Cregger regala una suspense incessante, un’azione magnificamente sanguinosa e dei creature design davvero contorti, che ricordano quelli de “La cosa”. Puro SURVIVAL HORROR e, senza dubbio, il miglior film di “Resident Evil” realizzato finora. Austin Abrams è fantastico».

Stando alle stime attuali, “Resident Evil” potrebbe conquistare non solo i favori della critica, ma anche fare breccia al botteghino con risultati davvero sorprendenti. In base alle proiezioni riportate da GlobalBoxOffice, infatti, il titolo potrebbe segnare nel primo weekend un debutto globale compreso tra 120 e 150 milioni di dollari, una cifra che, se confermata, lo porterebbe a superare i riscontri di titoli di grossa taglia come “Alien: Romulus” e “Scream VI”.

Previsioni allineate, in particolare, alle ottime prevendite che il titolo sta attualmente registrando sul mercato americano, con numeri eccellenti anche per quanto riguarda le sale IMAX e gli altri formati premium. Non rimane, a questo punto, che attendere l’esito effettivo al momento dell’uscita, nella speranza che “Resident Evil” possa confermare quello che, già da ora, sembra essere uno dei successi annunciati di quest’anno.

© Riproduzione riservata