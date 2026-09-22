Ariete: Vi arriva una richiesta di aiuto che non potete ignorare. Dite di sì, ma concordate bene i tempi.

Toro: E se il problema non fosse vostro? Restituite a chi di dovere ciò di cui vi siete fatti carico per abitudine.

Gemelli: Finalmente un intervallo di pace su tutti i fronti. Usate questo periodo per ricaricare le batterie.

Cancro: Se il progetto non decolla, forse manca un pezzo e non l’entusiasmo. Valutatelo dall’inizio con calma.

Leone: Un litigio evitato oggi è tempo guadagnato domani. Non tutte le battaglie meritano che vi schieriate.

Vergine: Un dettaglio trascurato fa la differenza in una faccenda importante. Rileggete tutto prima di procedere.

Bilancia: Riscoprite il gusto di scrivere a mano. Le parole tracciate lentamente hanno un peso che la tastiera non dà.

Scorpione: Un gesto formale, una firma, un documento sistemano finalmente una situazione rimasta a metà troppo a lungo.

Sagittario: Vi conviene chiedere un parere a chi la pensa diversamente da voi. Le crepe nelle idee si vedono da fuori.

Capricorno: Una manutenzione rimandata rischia di diventare un problema serio. Occupatevene finché è semplice.

Acquario: Se avete l’impressione di girare a vuoto, cambiate metodo e non intensità. Spingere di più non sempre aiuta.

Pesci: Chi vi vuole bene sopporta anche i vostri silenzi. Ma un cenno ogni tanto farebbe piacere: mandatelo.

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