Dopo la clamorosa “inciampata” a Domenica in, durante l’ospitata nel popolare programma condotto da Mara Venier su Rai Uno (fortunatamente senza conseguenze), i Ricchi e Poveri riprendono il loro percorso artistico, sabato prossimo, 27 dicembre, a Porto Cervo per celebrare uno degli appuntamenti clou del calendario “Natale a Porto Cervo”. L’esibizione del celebre duo è in programma alle 19.30 nella Piazzetta Centrale, nel cuore della Costa Smeralda, cornice simbolo delle feste natalizie galluresi.

Dopo tanti anni di assenza, Angelo e Angela torneranno a Porto Cervo per un live natalizio destinato a richiamare appassionati e turisti, confermando il forte legame del gruppo con il grande pubblico. Le loro canzoni, diventate vere e proprie icone musicali, hanno attraversato generazioni e confini, imponendosi anche all’estero: da “Sarà perché ti amo” a “Mamma Maria”, fino a “Se m’innamoro”, brani che hanno segnato un’epoca della musica leggera italiana. Sul palco, accanto ai due storici interpreti, ci sarà la band che li accompagna nel tour: Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria. La tappa sarda rientra nel penultimo segmento del “Live Tour 2025”.

L’ultimo concerto dell’anno è previsto il 31 dicembre a Dubai, negli Emirati Arabi, mentre il primo appuntamento del 2026 sarà il 9 gennaio a Praga, nella Repubblica Ceca. Gli eventi di “Natale a Porto Cervo”, organizzati e sponsorizzati da Smeralda Holding in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, sono patrocinati e inseriti nel calendario generale delle manifestazioni natalizie del Comune di Arzachena, che coinvolge anche i borghi del territorio con un ricco programma di iniziative.

