Saranno 5 le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio, una per ciascuna serata. I nomi sono stati annunciati dal presentatore e direttore artistico Amadeus in diretta al Tg1.

Con lui sul palco dell’Ariston saliranno nell’ordine: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e, nella serata conclusiva, Sabrina Ferilli.

Per la Muti sarà la prima volta, mentre per la Ferilli si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza del 1996 con Pippo Baudo e quella del 2002, quando partecipò al Festival come ospite.

C'è attesa e sorpresa per la scelta di Drusilla Foer - alter ego di Gianluca Gori -, artista, cantante e pittrice e star del web e per quella di Lorena Cesarini, giovanissima attrice che ha debuttato nel 2014 con il film “Arance e martello” di Diego Bianchi, ma nota soprattutto per il suo ruolo nella serie “Suburra”, dove interpreta Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista della serie, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi.

Infine, Maria Chiara Giannetta, che ha conquistato il cuore del pubblico interpretando il capitano Anna Olivieri in “Don Matteo” e poi “Blanca”, l'intuitiva profiler non vedente protagonista dell’omonima e fortunata fiction di Rai1.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata