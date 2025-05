Il chitarrista sassarese Marco Carta, sarà protagonista del concerto in programma a Porto Torres domani, sabato 24 maggio alle ore 20, nella sala capitolare in Atrio Comita, nel complesso della Basilica di San Gavino. Si tratta del quarto appuntamento della rassegna Musicando per la città, organizzata dall’associazione Musicando Insieme edizione 2025. Il programma prevede l’esecuzione di brani, espressione della eleganza barocca di François Couperin, con le sue Les Sylvains” e Les Barricades Mystérieuses, passando per la brillante scrittura chitarristica di Dionisio Aguado con l’Andante e Rondò, e approdando ai ritmi pulsanti e profondi del tango nuevo di Astor Piazzolla, con Invierno Porteño e La Muerte del Ángel.

Un viaggio musicale che tocca le corde della chitarra classica di Marco Carta nella serata che propone un repertorio con la Grande sonata in do maggiore di Ferdinando Carulli, autentico gioiello del repertorio classico per chitarra, per concludersi con la maestosa architettura musicale del Preludio, Fuga e Allegro di Johann Sebastian Bach, pagina di intensa spiritualità e virtuosismo. Marco Carta, diplomato con lode al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, è vincitore di oltre venti premi tra concorsi nazionali e internazionali, tra cui London International Guitar Competition, International Guitar Competition Jose Tomàs a Petrer in Spagna, Concorso Giulio Rospigliosi, Concorso Luigi Mozzani, Riviera Etrusca.

© Riproduzione riservata