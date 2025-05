Salmo protagonista al Red Valley. Ancora una volta. La presenza del rapper olbiese è annunciata per il 16 agosto, in occasione della quarta e ultima serata della decima edizione del festival, che vanta già Guè e Irama.

Il “Profeta del Rap”, tra gli artisti simbolo della manifestazione, tornerà a calcare il palco della Olbia Arena per la sesta volta in quella che sarà la sua unica data in un festival italiano dopo l’annuncio del primo tour mondiale, il Salmo World Tour 2025. Evento nell’evento di una kermesse che ha da poco arricchito il cast con la partecipazione di Tony Effe e Paky per il day 2 (14 agosto), Rrari Dal Tacco, Faneto e Melons per il day 3 (15 agosto) e Promessa per il day 4 (16 agosto).

Il set di Salmo al Red Valley sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo per la prima volta le canzoni di “Ranch”, il suo settimo album in studio, pubblicato il 9 maggio e disco d’oro dopo due settimane, e lasciarsi travolgere dall’energia dell’artista laddove dà il meglio di sé, ovvero on stage, ma anche per spezzare l’attesa del tour mondiale che muoverà i primi passi da Milano, col Lebonski Park il 6 settembre a Fiera Milano Live, per proseguire tra ottobre e dicembre nei palasport di tutta Italia e sui principali palchi d’Europa e America.

© Riproduzione riservata