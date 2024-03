Un 8 marzo in musica a Quartu Sant’Elena grazie ad un progetto promosso dalla cantante e docente Loredana Sanna che, nella sala degli affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini in Via Brigata Sassari con inizio alle ore 19, proporrà un concerto lirico per soprano e pianoforte ad ingresso libero.

“Opera Singing Project – Il Canto della Musa”, evento cofinanziato dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali e Generazionali nell’ambito del progetto di coesione sociale “Non solo il 25 novembre”, rappresenta un’iniziativa che mira a favorire e promuovere la divulgazione del repertorio lirico vocale: una forma musicale che ha radici profonde proprio in Italia, il Paese del “belcanto” recentemente riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità.

«Specialità da valorizzare e da promuovere con continuità, l’opera lirica e le sue forme di rappresentazione teatrale trovano origine nel lontano 1600 - spiega l’ideatrice dell’evento - I vari teatri in Italia e nel mondo offrono una regolare programmazione annuale, e la nostra Isola non è da meno vantando una proposta artistica di tutto rispetto con teatri e cartelloni di spessore».

«L’intento però - prosegue la soprano - è anche quello di circuitare gli spettacoli e le produzioni affinché siano alla portata di tutti e, al contempo, valorizzare gli innumerevoli spazi culturali, riqualificati o che si sono mantenuti integri all’interno dei nostri centri urbani, che rappresentano delle vere e proprie chicche».

“Opera Singing Project – Il Canto della Musa” inframmezza alle performance canore momenti di approfondimento artistico-culturale in abbinamento all’illustrazione dei contenuti del repertorio.

Con l’accompagnamento pianistico di Valerio Carta, protagonista sarà la stessa soprano Loredana Sanna, artista presente all’interno dei cartelloni di alcune tra le più importanti associazioni teatrali e musicali del territorio isolano e della Penisola: già nota al pubblico come fisarmonicista, oboista e direttore di coro, è stata docente al Conservatorio di Cagliari e didatta alla ricerca di giovani talenti.

Si è distinta negli scenari concertistici sardi per il suo eclettismo: dal repertorio versatile che spazia dalla musica etnica e folkloristica alle più elaborate interpretazioni di composizioni del repertorio barocco, classico, contemporaneo e moderno.

Plurilaureata in musica tra i Conservatori di Cagliari e Firenze e con una solida base pianistica, nel suo quotidiano lavoro di docente e interprete, propone e trasmette gli alti valori dell’arte musicale così come nei luoghi destinati ai concerti e all’interno delle istituzioni scolastiche, in particolar modo nella scuola pubblica dove tuttora è titolare di cattedra.

Sarà un concerto immersivo in un repertorio di celebri arie d’opera tratte da lavori capisaldi della scuola italiana e mitteleuropea a cavallo tra ‘700 e ‘900: da Mozart a Verdi, da Catalani a Puccini fino a Mascagni e Cilea.

