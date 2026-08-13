Alla vigilia di Ferragosto la Tenuta Li Lioni, lo spazio dove natura, cultura e accoglienza si incontrano, farà da palcoscenico al penultimo concerto della manifestazione di Musica & Natura.

L’evento, organizzato a Porto Torres per venerdì 14 agosto, alle ore 22, dall’associazione Musicando Insieme, vedrà protagonista la Banda Larga, il trio formato da Antonio Poddighe alla voce e chitarra acustica, Gian Antonio Demuro alla batteria e voce, Gianni Gadau al basso.

La formazione proporrà una serata dedicata alla grande canzone d’autore, reinterpretata attraverso sonorità dirette, coinvolgenti e ricche di energia. Il gruppo propone un repertorio caratterizzato da brani capaci di unire immediatezza melodica, forza narrativa e partecipazione emotiva, valorizzando il rapporto tra musica e pubblico. Attraverso arrangiamenti dinamici e una forte presenza scenica, La Banda Larga offrirà uno spettacolo vivace e trascinante, capace di coinvolgere spettatori di ogni generazione e di creare un’atmosfera di festa e condivisione.



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