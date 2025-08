Mentre il conto alla rovescia per la decima edizione del Red Valley, in programma dal 13 al 16 agosto alla Olbia Arena, è partito, il festival ufficializza altri 16 artisti tra dj, band, rapper e cantanti pronti a esibirsi sul palco olbiese tra un headliner e l’altro.

Si tratta di Fast Animals and Slow Kids, Il Pagante, DoDoJ (presente anche il 16 agosto), Jeson e Mamacita, di scena alla Olbia Arena in occasione della prima serata, Astro, Botteghi, Sally Cruz e Samuele Brignoccolo il 14 agosto, Ludwig e Damianito il 15 e Gaia, Shablo, Myss Keta, Nko e Silent Bob & Sick Budd il 16.

Per molti di loro è un ritorno rispetto alle precedenti edizioni, così come lo è per molti “big”, a partire da Salmo, per il quale sarà l’ultima volta al Red Valley – almeno per un po’ – ma anche Max Pezzali, Ghali, Irama e Lazza, annunciati nelle precedenti settimane. Completano il quadro Fedez, Tommy Cash, Rocco Hunt, Sarah Toscano e Settembre, che si esibiranno il 13 agosto, Alan Walker, Sfera Ebbasta, Shiva, Morad, Paky e Tony Effe il 14, Anna, Steve Aoki, Artie 5ive, Tony Boy, Faneto, Melons e Rrari Dal Tacco il 15 e Guè, Nerissima Serpe, Papa V, Fritu e Promessa il 16. Da qui a dieci giorni non sono tuttavia escluse sorprese.

