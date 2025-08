Due spettacoli al costo di uno. Brunori Sas non è solo un cantautore capace di parlare all'intimo di ognuno di noi con una poesia tanto raffinata quanto diretta, ma anche uno show man, un simpatico affabulatore capace di divertire con le sue battute e i suoi aneddoti. C'è grande attesa per il concerto dell'artista cosentino che domenica alle 21.30 arriva all'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero con “L’Albero delle Noci - Tour Estate 2025”.

Brunori Sas spiega: «Mi dà carica l’idea di ritrovare il pubblico nelle piazze, nei festival, in quelle serate all’aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me. In questi contesti si recupera particolarmente l’elemento dell’incontro, che in fondo è anche il motivo per cui scrivo canzoni: quella sorta di rito collettivo che si crea, una comunità che si riunisce intorno alle canzoni. È lì che capisci quanto la musica sia un tramite, anche a volte un pretesto per le persone di potersi riunire, e soprattutto in un’epoca in cui ormai la condivisione in carne ossa è diventata rarissima, per me quello è veramente un momento che va oltre, diventando quasi sacro. Senza contare che sul palco mi sento libero come non riesco a essere neanche nella vita».

L'artista cosentino sarà sul palco con la band “di sempre”: Simona Marrazzo voci, percussioni e solina; Stefano Amato violoncello, basso elettrico e mandola contralto; Dario Della Rossa piano, tastiere e sintetizzatori; Luigi Paese, tromba e flicorno; Gianluca Bennardo trombone, eufonio; Massimo Palermo batteria e percussioni; Mirko Onofrio voci, flauti, sax, vibrafono; Lucia Sagretti violino, voci, theremin.

È la terza volta come ospite del Festival Abbabula dopo quelle del 2010 e 2015 e questa volta Le Ragazze Terribili sono affiancate da Shining Production, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Alguer Summer festival.

Ad aprire la serata saranno la voce e la sensibilità di Caterina Cropelli, che nei nove anni successivi a X-Factor ha dimostrato di avere qualcosa da dire con due album e alcuni singoli che ne anticipano probabilmente un terzo.

