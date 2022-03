Dopo il successo di Gonzalo Rubalcaba, arriva nell'Isola il batterista e compositore californiano, tra i più amati sia dal grande pubblico che dalla critica internazionale, Jeff Ballard, il nuovo atteso protagonista di The Jazz Club Network 2022, la rassegna itinerante, diretta da Massimo Palmas, organizzata dai nuovi gestori del Teatro Massimo, Cedac e Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, presieduti da AntonIo Cabiddu, in collaborazione con Jazz In Sardegna.

Batterista moderno ed eclettico, dalle conoscenze profonde, Ballard, in scena questa sera al Teatro Massimo di Cagliari alle 21, domani, mercoledì 23 marzo, al Vecchio Mulino di Sassari alle 20.30 e dopodomani al Poco Loco di Alghero con inizio alle 22, è un musicista che interpreta bene la tradizione e che nel corso della sua carriera ha saputo sviluppare un linguaggio unico e personale.

Spettacolare la lista delle collaborazioni: da Brad Mehldau a Lou Donaldson, Chick Corea, Joshua Redman.

Il suo ultimo lavoro discografico dal titolo "Fairgrounds" propone una musica aperta, fluida e sempre in evoluzione, un suono plasmato dal jazz ma che prende vita dove i diversi mondi collidono: acustico ed elettronico, swing e ambient, analogico e digitale.

Musicalmente vario, a tratti molto audace, imprevisto, "Fairgrounds" non ha un repertorio fisso e precostituito: parte da idee sonore portate da Ballard e dai suoi compagni che poi, di volta in volta, assumono forme diverse.

L'impegno e la creatività del leader sono accompagnati dalla band composta da Ameen Saleem al contrabbasso, Charles Altura alla chitarra e Logan Richardson al sax alto.

Un quartetto che lega la world music alla musica rock, l'avanguardia tecnologica alla profonda tradizione jazzistica.

Ingresso con green pass rafforzato e mascherina FFP2 obbligatoria per tutta la durata del concerto.

