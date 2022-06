In attesa di conoscere il dettaglio del programma con tutte le star del quinto Fiming Italy Sardegna Festival, che sarà svelato oggi nel corso di una conferenza stampa, è già certa la calendarizzazione della rassegna festivaliera dedicata alla musica.

Un progetto, secondo l’Asociazione Agnus Dei che organizza la kermesse, “che si prefigge di creare momenti di spettacoli altamente qualificati dove interpreti prestigiosi sono chiamati ad esibirsi nel corso del Filming Italy Sardegna Festival al fine di offrire un’attrattiva che, parallelamente alle proiezioni, ai talent, ai convegni, all’accademia dei giovani, ai premi ed alle miriadi di attività che coinvolgono un cast stellare, completi il quadro della proposta complessiva legata all’intrattenimento che per i turisti e gli appassionati del pentagramma e della settima arte rappresenta un valore irrinunciabile in una vacanza: in questa cornice una grande valenza sarà espressa dai migliori talenti sardi che in molti casi sono una realtà consolidata e affermata a livello nazionale ed internazionale”.

Per questa quinta edizione di “Musica e Cinema” sarà presente un cast di prim’ordine con artiste sarde tra le più amate, portabandiera dell’estro artistico isolano in Italia e all’estero, ed interpreti nazionali blasonate forti di carriere consolidate alle spalle, oltre a vere e proprie celebrità.

Maria Giovanna Cherchi, una delle icone della tradizione popolare sarda che è anche interprete di un genere etnopop che suscita consensi universali ed è tra le più richieste protagoniste delle iniziative dei circoli sardi nel mondo, inaugurerà stasera, giovedì 9, la rassegna a partire dalle 19.30 sul palco della Piazzetta del Forte Village.

Presenterà i successi del suo ultimo album “Sirena” dove trova spazio l’originalissima e struggente reinterpretazione di Non Potho Riposare incisa in duo assieme alla voce sempre verde e magnetica di Fausto Leali.

Domani una delle nuove voci della canzone d’autore made in Sardinia, Veronica Perseo, salita alla ribalta nazionale per la vittoria a Tali e Quali show, il seguitissimo programma di Rai1 in prima serata dedicato all’imitazione di celeberrimi cantanti e presentato da Carlo Conti: la giovanissima cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana vinse interpretando Shallow, il successo planetario di Lady Gaga colonna sonora del film di Bradley Cooper “A star is born”.

Anche lei proporrà alla platea del super premiato resort a 5 stelle della costa di Santa Margherita di Pula, guidato da Lorenzo Giannuzzi, gli ultimi singoli del 2022 “Ricomincio da me” e “Amanti bastardi” assieme a “L’Estate addosso”, la hit che ha spopolato la scorsa stagione con abbinata la versione in salsa iberica “El verano ahora”, gettonatissima sui social di lingua spagnola.

Sabato grande attesa per una delle cantanti italiane più ammirate dal pubblico italiano e straniero e assente dai palcoscenici sardi da molti anni, Nina Zilli, una presenza di straordinario prestigio che la direttrice del Festival Tiziana Rocca è riuscita a traghettare nell’Isola per incorniciare un’edizione del Filming Italy Sardegna Festival che si prospetta ricchissima di star, premi Oscar e personaggi del cinema e della televisione italiana da red carpet mondiale.

La chiusura di domenica sarà affidata all’ex allieva di Amici 2002 Samantha Discolpa, classe 1980 e interprete affermata che ha fatto del canto la sua professione.

Passando per prestigiose esperienze, tra il talent di Maria De Filippi, il Festival di Sanremo, dove ha partecipato come coprotagonista del duetto con Anna Tatangelo nel 2005 e finalista ad un passo dalla vittoria nell’edizione 2019 di All Together Now, il fortunato programma condotto da Michelle Unziker, oggi Samantha Discolpa è artista residente nelle più importanti strutture a 5 stelle, partecipa a prestigiosi festival canori con i più celebri cantanti italiani e stranieri ed è regolarmente ospite in trasmissioni televisive di Rai e Mediaset, tra le ultime “Un’ora sola vi vorrei” di Enrico Brignano, andata in onda in prima serata su Rai 2 nella stagione televisiva appena conclusa.

