Con l’antipasto di Bonny Jack, protagonista dalle 21.30 al Bar Centrale di Berchidda, epicentro della manifestazione con i concerti serali di Piazza del Popolo, prende il via domani Time in jazz, in programma fino al 16 agosto.

La XXXV edizione del festival ideato e diretto da Paolo Fresu, intitolata “Rainbow”, con riferimento alla pace e alla drammatica attualità di questi ultimi mesi ma soprattutto al tema della diversità, toccherà quest’anno 16 centri del Nord Sardegna. Tra musica, libri, film e documentari, con ospiti (tra gli altri) Nichi Vendola, Roberto Cotroneo, Franco Grillini e Attilio Mastino, e Time to children, lo spazio dedicato ai più piccoli che si terrà dal 10 al 15 agosto all’ex caseificio di Berchidda.

Tra gli artisti più attesi Gegè Telesforo, di scena lunedì al Golf Club di Puntaldìa col suo Impossible Tour Live, in quintetto con Daniela Spalletta (voce e tastiere), Domenico Sanna (piano e tastiere), Pietro Pancella (basso) e Michele Santoleri (batteria), e Tosca, star a L’Agnata di Tempio Pausania martedì (ore 18) con l’omaggio a Fabrizio De André, prima di Joe Barbieri a Porto Rotondo (21.30).

Mercoledì la contrabbassista Federica Michisanti a Cheremule alle 11, gli OoopopoiooO, ovvero il duo Valeria Sturba-Vincenzo Vasi alle 18 al Castello di Baldu di Luogosanto e Caterina Palazzi, altra contrabbassista, ad Arzachena (21.30).

Giovedì As Madalenas (Cristina Renzetti e Tati Valle) nella Pineta di Sant'Anna, a Budoni, l'arpista sarda Marcella Carboni a Porto Taverna e il trombettista israeliano Avishai Cohen con il gruppo Big Vicious a Berchidda, venerdì Simona Severini a Bortigiadas, Camilla Battaglia e Rosa Brunello a Buddusò e Stefano Di Battista con le “Morricone Stories” a Piazza del Popolo, sabato il trio Nerovivo a Tula, Anais Drago a Oschiri e l’icona Archie Shepp a Berchidda, domenica Sophia Tomelleri a Mores, il progetto Uhuru Wetu, omaggio a Bob Marley, a Banari e Mathias Eick in quintetto a Berchidda.

Dunque Ferragosto ancora a Berchidda, con Vincenzo Deluci nella Chiesa di San Michele e Oumou Sangaré in Piazza del Popolo, e gran finale martedì 16 con Fresu e Rita Marcotulli alla Peschiera di San Teodoro.

