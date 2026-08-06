A 24 ore dall’evento, il Jova Summer Party svela la line up degli artisti che accompagneranno Jovanotti domani, sul palco allestito per l’occasione nella Olbia Arena, nella data che segna il debutto del tour italiano del cantante romano dopo le prove generali della tournée europea.

Dal primo pomeriggio Lorenzo Cherubini e la sua band si alterneranno sulla scena con Gabry Ponte e altri artisti I cancelli si apriranno intorno alle 15, ma è dalle 16.30 che inizierà lo show, destinato a durare fino a mezzanotte.

La concomitanza con la terza serata di Notre Dame de Paris, ospitato al Molo Brin, con chiusura al traffico dalle 20 di viale Principe Umberto, rischia di bloccare Olbia, congestionata di suo nel bel mezzo della stagione turistica. Occhio, dunque, alle limitazioni della viabilità, che interesseranno parte del centro e della zona industriale, dove sorge la Olbia Arena, con divieti di transito e di sosta con rimozione forzata e percorsi alternativi, debitamente segnalati, e l’invito rivolto al pubblico del Jova Summer Party a raggiungere l’area dell’evento a piedi.

Domani buona parte di via Libia, che costeggia la Olbia Arena, sarà chiusa dalle 8. La sospensione della circolazione in viale Italia, che unisce Olbia a Pittulongu e alle spiagge degli olbiesi, avverrà a partire dalle 15 nel tratto tra le rotatorie Italia ed Europa, e lo stesso vale per via Escrivà, via Dei Lidi e la rampa in direzione Palau.

L’orario delle limitazioni varia tra le 8 e le 15 “fino a cessate esigenze” nelle altre vie (D’Annunzio, Adige, Tirso, Ticino, Tevere, Flumendosa, Oglio, Sesia, Isarco, Mincio, Capo Verde, Seychelles, Corea, Algeria, Angola, Filippine, Guinea, Maldive, Qatar e Indonesia, dove sarà istituito il senso unico di marcia dalla rotonda Europa in direzione Pittulongu). Il parcheggio è stato allestito a Tilibbas, a pochi passi dall’arena, con ticket a pagamento.

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