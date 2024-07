È morta Shannen Doherty, la Brenda Walsh della serie tv cult degli anni Novanta “Beverly Hills 90210”.

Lo riporta People, citando le dichiarazioni della portavoce dell’attrice, Leslie Sloane: «È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia».

Shannen Doherty aveva 53 anni e nel 2015 le era stato diagnosticato un cancro al seno. Ha lottato per nove anni, non ce l’ha fatta. Dopo essere andato in remissione, il cancro è tornato nel 2017. «Ci sono sicuramente giorni in cui dico perché proprio io? E poi mi dico beh, perché non io? Chi altro oltre a me merita questo? Nessuno lo merita», disse in un’intervista a People, parlando di una «pillola amara da ingoiare». All’inizio del 2024 aveva rivelato che la situazione si era fatta molto critica: «Sono pronta al mio funerale, il cancro ha preso cervello e ossa», aveva detto.

Doherty è diventata famosa come Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, serie tv cult presentata per la prima volta nell'ottobre 1990.

La sua portavoce ha aggiunto: «La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace».

(Unioneonline/L)

