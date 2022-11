È morta nella sua abitazione in Florida – all’età di 63 anni – Irene Cara, la cantante statunitense che ha raggiunto la fama mondiale con hit come “Fame” e “Flashdance… what a feeling” grazie alle quali ha vinto due volte l’Oscar. La stella americana ha ottenuto le due statuette dorate per la categoria miglior canzone originale e un Grammy per la miglior performance vocale femminile.

A dare l’annuncio della sua scomparsa, senza dichiarare le cause del decesso, è stata la sua assistente Judith A. Moose su Twitter: «È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un'anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film». E ancora: «Non posso credere di aver dovuto scrivere questa cosa, figuriamoci diffondere la notizia. Vi chiedo per favore di condividere i vostri ricordi o i pensieri su Irene, io li leggerò uno per uno e so che lei sorriderà dal cielo».

La storia- Irene Cara nasce nel Bronx nel 1959. Studia musica, ballo e recitazione sin da bambina e negli anni 70 inaugura la sua carriera tra i teatri e la televisione. La notorietà arriva negli anni Ottanta, con i brani che l’hanno resa celebre. Successivamente ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Incide diversi dischi, prende parte ad alcuni film e collabora con altri come Anastacia, Placido Domingo e apparendo anche in tour teatrali come "Jesus Christ Superstar".

