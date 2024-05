Mogoro in festa stasera per San Bernardino. In paese alle 22.30 ci sarà il concerto di Michele Zarrillo in tour, rinviato ieri per il maltempo, a concludere i cinque giorni di festa per il patrono, celebrato come di consueto in modo solenne con un nutrito programma di celebrazioni religiose e manifestazioni civili, promosse dalla Parrocchia e dal comitato leva 1973.

Particolarmente partecipata è stata ieri la processione accompagnata dalla banda musicale di Mogoro, "Is launeddas" dell'associazione Nodas Antigas di San Gavino Monreale, gruppi folk "Su Sticcau" e "Arrastus" di Mogoro, Terralba, Milis e dai cavalieri dell'Associazione Ippica di Mogoro. Ha fatto seguito la messa con panegirico presieduta da don Andrea Martis parroco dell'Unità Pastorale di Terralba.

Stamattina ancora processione accompagnata da "Is launeddas" dell'associazione Nodas Antigas di San Gavino Monreale, dai cavalieri e gruppi folk locali e di Serrenti.

Particolarmente bella e apprezzata è stata “Sa Ramadura”, il rito dell’infiorata che ha “dipinto” le vie dell’abitato e preparata dalle abili mani delle donne del paese.

