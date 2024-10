Poco dopo il successo planetario di “Parasite”, campione a Cannes e agli Oscar nel 2020, è stato subito chiaro che non avremmo più potuto fare a meno di Bong Joon-ho. Il geniale director coreano ha goduto nell’ultimo periodo di una seconda fioritura grazie all’attenzione dimostrata dal mercato occidentale, pronto a riscoprirne la filmografia per fare il pieno di ironia, originalità e carattere come soltanto lui ha saputo dimostrare.

Dopo quasi un lustro di silenzio, finalmente il suo ultimo “Mickey 17” si prepara a debuttare il prossimo anno, e la voglia di scoprire cos’ha combinato stavolta diventa sempre più insostenibile. Accogliendo per la prima volta un cast composto quasi unicamente da star hollywoodiane - con protagonista il carismatico Robert Pattinson e nomi del calibro di Mark Ruffalo, Steven Yeun e Toni Collette - il thriller sci-fi si è subito collocato in cima fra i titoli più attesi per il 2025.

Tratto dal romanzo del 2022 “Mickey 7” di Edward Ashton, lo scorso mese abbiamo avuto col primo trailer un primo e significativo assaggio delle atmosfere intergalattiche che ci aspettano, oltre ai dettagli sulla trama emersi dalla sinossi riportata qui di seguito: «Un impiegato usa e getta fa parte di una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che c'è una missione troppo pericolosa, persino suicida, l'equipaggio si rivolge a Mickey17. Dopo la morte di un'iterazione, un nuovo corpo viene rigenerato con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. Dopo sei morti, Mickey17 capisce i termini del suo accordo e il motivo per cui la posizione era vacante prima del suo arrivo».

Già lo scorso anno le prime anticipazioni sul progetto suscitarono parecchio ottimismo. Intervistata da Gamesradar+, l’attrice Naomi Ackie ha parlato di un’esperienza estremamente appagante, premiando la qualità dello script e il rapporto umano intessuto sul set: «Il cast è incredibile e il regista è uno degli uomini più geniali e gentili con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare. La storia ti scalda davvero il cuore, è folle e divertente. Ci siamo divertiti tantissimo su quel set, ci sono state grandi risate».

E sulla direzione stilistica intrapresa dal regista, ha aggiunto: «Credo che ciò che abbia amato di più della realizzazione di questo film sia stato il livello dei dettagli, quanto intricato possa essere. La storia è incredibile, ma il modo in cui sceglie di raccontarla è il fattore decisivo, è un regista che incide molto sull'opera. Sa cosa vuole, ed è molto specifico al riguardo, e questo in un certo senso è piuttosto liberatorio. Adoro davvero quell'uomo».

Essendo stato ultimato da parecchio, molti si son chiesti cosa può aver giustificato il ritardo di “Mickey 17” nelle sale. Ad aver dato una risposta esaustiva è stato lo stesso Joon-ho in una recente intervista, spiegando che è stato necessario del tempo ulteriore per seguire da vicino il processo di lavoro in tutte le sue fasi. In questo modo, ha assicurato, è stata rispettata esattamente l’idea alla base del progetto e mantenuto il completo controllo creativo: «Mi è stato concesso di dare il taglio al film come volevo io dall'inizio alla fine». Il regista ha inoltre garantito che le operazioni di montaggio, per quanto lunghe, sono state fluide e rispettose del materiale girato. Le scelte espressive, pertanto, sono state messe al riparo da interventi invasivi o compromessi imposti dagli studi di produzione.

Ulteriore curiosità hanno suscitato i racconti di Mark Ruffalo sul lavoro compiuto insieme al director. Intervistato per conto di Deadline, la star apparsa di recente nel visionario “Povere Creature!” sembra ormai destinata a ricoprire sempre più spesso ruoli sopra le righe. Chiarendo innanzitutto di non aver mai voluto evitare personaggi di questo tipo, ha detto: «Nessuno mi ha chiesto di farli, e quindi questa è l'unica volta in cui mi hanno visto in una parte in cui non credo che molte persone mi avrebbero visto. Non si tratta tanto di evitarli, non mi sono mai capitati. Ora me li chiederanno, si spera». E anticipando alcuni dettagli sulla parte che ricoprirà in “Mickey 17”, ha affermato: «È un altro fottuto psicopatico. Questo tizio è un dittatore, un fascista, un narcisista; conosciamo il tipo!».

