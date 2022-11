Si è svolta a Los Angeles la tredicesima cerimonia dei Governors Awards, il galà nel quale vengono consegnati gli Oscar alla carriera: quest’anno la statuetta è stata consegnata anche a Michael J. Fox. La stella di “Ritorno al Futuro” ha ricevuto il premio Jean Hersholt Humanitarian dall’attore Woody Harrelson per la sua instancabile attività nella ricerca di fondi per una cura contro il Parkinson, con il quale convive da anni. A ccolto da un a standing ovation, il 61enne non è riuscito a nascondere l’emozione e lo stupore.

Ai presenti ha raccontato di quando, solo 29enne, nel 1991, ha ricevuto la diagnosi della malattia. Poi ha ringraziato la moglie Tracy Pollan per il continuo sostegno. «Lui ha un incredibile talento: quando la gente gli si avvicina per dirgli quanto è grandioso, lui rovescia le parti e fa sentire grandiosa questa gente. Ed è una cosa che gli ho visto fare un’infinità di volte per un’infinità di anni», ha detto Harrelson. «Ha trasformato – ha aggiunto – una diagnosi agghiacciante in una missione coraggiosa».

Il premio al fondatore della "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" è stato accolto dal diretto interessato con emozione e non poca autoironia: «Mi state facendo tremare».

