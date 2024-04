Fra le tante offerte che rimpolpano il catalogo televisivo degli abbonati Netflix, capita d’imbattersi talvolta in una nuova produzione capace di spodestare la concorrenza e scatenare un fenomeno di massa da far invidia ai titoli più gettonati. Pensando a ciò, non può che venire in mente la serie “Mercoledì” uscita sulla piattaforma streaming nel 2022, con protagonista la giovane Jenna Ortega che ha conquistato la fama planetaria grazie al successo riscosso per la sua interpretazione nei panni di Mercoledì Addams.

Ispirato ai celebri personaggi de “La Famiglia Addams”, lo show dark-horror ad alto tasso di black humor vanta tra i suoi produttori esecutivi il geniale Tim Burton, cui dobbiamo anche la regia dei primi quattro episodi. Oltre ad aver reso virale la danza della protagonista sulle note di “Goo Goo Muck” dei Cramps, “Mercoledì” detiene il primato di serie televisiva in lingua inglese col maggior numero di visualizzazioni in una sola settimana sul servizio Netflix, superando perfino i numeri impressionanti raggiunti con la quarta stagione di “Stranger Things”.

Dopo la conferma ufficiale avvenuta lo scorso gennaio del rinnovo per i prossimi episodi, molte sono state le speculazioni tra i fan curiosi di scoprire i nuovi interpreti e i potenziali sviluppi narrativi. Lo scorso anno, proprio la Ortega ha dichiarato durante un incontro con Elle Fanning organizzato da Variety che l’atmosfera della seconda stagione sarà profondamente diversa rispetto al passato: «Abbiamo deciso che vogliamo mettere al centro un po' di più l'aspetto horror dello show. Visto che è così leggero, e in uno show come questo con vampiri, licantropi e superpoteri non vuoi prenderti troppo sul serio».

Rispetto ad eventuali derive sentimentali ha invece aggiunto: «Stiamo abbandonando ogni possibile interesse romantico per Mercoledì, aspetto che penso sia fantastico».

Risalgono invece allo scorso febbraio le dichiarazioni dell’attrice in un’intervista a Vanity Fair, da cui emergono i riferimenti ai classici dell’horror come “Carrie” serviti da ispirazione per le nuove puntate: «Nella prima stagione c'erano episodi che si distinguevano davvero dal punto di vista visivo, come l'episodio del ballo, che era molto importante. Quell'ambientazione era molto particolare e sembrava un po' come Prom Night, o Carrie. Ogni episodio (della seconda stagione) che ho letto finora è così. Si distingue grazie a una scena o un pezzo o un'ambientazione davvero memorabile, e credo che questo sia l'aspetto che mi entusiasma di più, perché riuscire a farlo per otto episodi è, credo, davvero incredibile e non capita tutti i giorni».

Di pochi giorni fa è l’annuncio che conferma la data d’inizio riprese: stando a quanto rivelato da Film & Television Industry Alliance, i lavori sul set cominceranno a Londra a partire dal 30 aprile. Immaginiamo tuttavia che bisognerà attendere parecchio prima di poter vedere il prodotto finito: sebbene infatti il girato non richiederà troppo tempo, è lecito supporre che verrà sottoposto a delle lunghe fasi di post-produzione. Ciò è stato confermato indirettamente dalla Ortega, quando a febbraio ha affermato che nella nuova stagiona aumenteranno i contenuti di tipo sovrannaturale: «Stiamo ampliando il mondo soprannaturale. Nel nostro show c'era ogni sorta di lupo mannaro e vampiro. E credo che l'abbiamo ampliato un po».

Con pochi giorni ancora prima che le riprese prendano il via, siamo pronti a scommettere che le probabilità di ricevere qualche nuova anticipazione direttamente dal set si faranno molto alte. Restiamo perciò in attesa di tutti i prossimi sviluppi.

