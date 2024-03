Amadeus di nuovo alla conduzione del Festival di Sanremo?

Secondo Italia Oggi è cosa quasi fatta: nonostante i suoi ripetuti no, la Rai gli avrebbe proposto di non abbandonare la nave e lui, recalcitrante, avrebbe accettato l’ultima maxi-offerta. E non per una sola edizione, ma per ben due: «La firma arriverà a breve», scrive il quotidiano.

Il conduttore avrebbe anche detto sì a uno show con Fiorello Su Rai 1 oltre a mantenere i suoi preserali Affari Tuoi e Soliti ignoti.

Uno scenario (almeno quello di Amadeus VI e VII a Sanremo) che Viale Mazzini smentisce: «Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate».

