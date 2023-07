“Miracolato” è lo spettacolo che Max Angioni presenterà venerdì 28 luglio ad Alghero (Lo Quarter alle 21) nell’ambito della rassegna Alguer Comedy, curata dalla Fondazione Alghero.

“Miracolato” come si deve essere sentito il performer italiano originario di Como, conosciuto principalmente per programmi come Italia's got talent e LOL – Chi ride è fuori.

«Ho fatto tante cose in poco tempo. Tanti programmi. Insomma, è un po’ quello che volevo fare da bambino. Non me ne sono neanche accorto e mi sono ritrovato a vivere il sogno, senza nessun merito. Quindi, miracolato in questo senso. E poi perché tutto è nato alla “corte dei miracoli” di Italia’s Got Talent», spiega l’autore di un’ora e mezzo di show in cui dialogherà con il pubblico.

«Diciamo che mi presento e cerco di farmi conoscere. È il primo spettacolo e l’improvvisazione è importante: occupa una grossa parte perché ogni serata è diversa e ogni pubblico è diverso, ogni incontro è un incontro nuovo. Cerco di mettere dentro quello che ho fatto e quello che sono. È una sorta di lunghissimo biglietto da visita».

Sul palco de Lo Quarter ci sarà anche Kevin Scannamanna, il personaggio che lo ha reso popolare. «È nato un po’ dall’aver visto nei talent show tanti concorrenti che più che la voglia di mostrare un loro talento avevano l’ansia di stare su un palcoscenico e quest’ansia mostrava poi una mancanza di talento di fondo. Quindi, con Kevin Scannamanna, volevo sottolineare il bisogno di questa epoca di cercare il successo a tutti i costi. E le mie battute, le mie poche battute, vengono fuori dall’analisi del quotidiano, da quello che mi è successo, da quello che vedo ogni giorno».

