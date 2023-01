È buona anche la sesta. Antonio Bubu Gargiulo, supera un’altra puntata (la sesta appunto) di Masterchef Italia e continua la sua scalata verso la finale.

Il 19enne cagliaritano, campano di nascita, non smette di stupire e anche questa volta, tra dure prove e ostacoli, è riuscito a convincere gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e a guadagnare il posto in balconata. A salvarlo è stato il suo piatto di minestrone nell’ultimo ostacolo del Pressure test.

È stata la puntata del comfort food che di confortevole aveva ben poco. I giudici hanno infatti nascosto insidie dando agli aspiranti chef l’obiettivo di creare piatti gourmet a partire da ingredienti e ricette solo in apparenza comuni e “tranquillizzanti”.

Nella Mistery Box, ad esempio, hanno infilato delle speciali conserve ideate durante gli ultimi anni di pandemia da importanti chef, mentre l’Invention Test ha visto come protagonista una ricetta classica della cucina romana, il supplì al telefono: per questa prova in particolare è stato ospite lo Chef Jacopo Mercuro che, proprio grazie ai suoi inediti supplì, ha conquistato un posto di primissimo piano nella scena culinaria italiana e mondiale.

Spettacolare poi la prova in esterna alla Cascata delle Marmore. In questo luogo magico non lontano da Terni, le due brigate, una delle quali capitanata proprio da Bubu, si sono sfidate nella preparazione dei loro menù cercando di replicare i piatti più iconici del territorio, per poi essere giudicati da 35 commensali ternani DOC, i massimi esperti del gusto locale.

