Maria Giovanna Cherchi, la cantante e artista sarda di Bolotana, si trova in questi giorni a Gerusalemme per le riprese del video che lancerà la preghiera sarda in musica per eccellenza: “Deus ti salvet Maria”.

Incisa nel suo ultimo album intitolato Sirena, insieme ad uno dei migliori artisti italiani: Fausto Leali, da sempre amante della Sardegna.

Sono in molti nell'ambiente musicale isolano e non solo a scommettere sul successo dell'inedito duo e del video musicale. Maria Giovanna Cherchi unisce qualità canore eccelse ad una notevole presenza scenica, mentre la voce calda e graffiante di Fausto Leali non ha bisogno di presentazioni. Conosciuta da decenni in tutto il mondo, conserva ancora intatta la sua originalità. Regista del video è il turritano Mauro Fancello.

«Siamo da ieri a Gerusalemme con Maria Giovanna per girare una parte del video musicale che la vedrà in coppia con Fausto Leali», spiega il regista. «Testo e musica si coniugano perfettamente con l'atmosfera della città Santa e dei luoghi che la rendono immortale. Entro qualche giorno la fine delle riprese. Poi toccherà a Fausto, infine il montaggio. Che confido di ultimare in poche settimane. Posso comunque anticipare - conclude - che le immagini saranno molto suggestive».

Emozionata per le riprese Maria Giovanna Cherchi. «Sono luoghi commoventi e ho pregato per la mia Sardegna», commenta l'artista da Gerusalemme. «L'idea di mettere insieme le nostre voci è stata un'ottima intuizione ed il progetto mi ha subito coinvolta e riempito di entusiasmo. Sono fiduciosa che canzone e video saranno molto apprezzate dal pubblico».

© Riproduzione riservata