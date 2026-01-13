«Ci vediamo a casa»: eroCaddeo stasera alla Mondadori Bookstore di CagliariAppuntamento alle 17 per incontrare i fan e presentare il primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”
«Ci vediamo a casa».
Tappa a Cagliari nell’instore tour di eroCaddeo per presentare il suo primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”. L'appuntamento oggi alle 17 al Mondadori Bookstore di via Roma.
Per chi acquista l’album pass per l’accesso prioritario al firma copie.
Intanto il nuovo cd, fuori dallo scorso 9 gennaio per Atlantic Records e Cvlto Music Group, è tra i cinque album più venduti su iTunes. Una versione ampliata dell’EP uscito ad aprile, che arriva dopo un anno intenso culminato con il secondo posto all’ultima edizione di X Factor.
Dodici i brani: tra questi "Parlo ancora di te", "Metti che domani te ne vai", “Cani”, la viralissima “Luglio”, “Cinque minuti”, “Gravità zero”, “Odio il caffè”, “Punto”, l’inedito di X Factor impreziosito da un finale alternativo, e infine la commovente interpretazione di “No potho reposare”.
Dopo le 12mila presenze ai concerti in Sardegna, una scaletta di tutto rispetto per il tour di aprile che toccherà Milano (due date dopo il primo sold out in meno di 10 ore dall’apertura delle prevendite), Torino, Roma, Bologna, Napoli e Treviso.
