Note d'argento, concerto per la terza età al Carmen Melis di CagliariL’appuntamento è riservato agli ospiti delle residenze per anziani. In programma brani tratti da “La vedova allegra” di Franz Lehár
Un'ampia selezione di brani tratti da La vedova allegra di Franz Lehár diretta da Cristiano De Monte con una coppia di giovani e affermati solisti, il soprano cagliaritano Elena Schirru e il tenore romano Valerio Borgioni, protagonisti del concerto Note d'argento - il Lirico per la grande età, in programma al Carmen Melis sabato 17 gennaio, alle 17.
L'appuntamento firmato dal Teatro Lirico di Cagliari, inserito nella rassegna Rotte Sonore, è riservato agli ospiti delle residenze per anziani, circoli, associazioni e iscritti all'Università del tempo libero, dando loro anche la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul posto. Elena Schirru è stata già apprezzata dal pubblico cagliaritano in diverse esecuzioni tra cui Petite Messe solennelle di Rossini nel 2018; Le felicità di Nicola Campogrande con la direzione di Gérard Korsten nel 2018; Zerlina in Don Giovanni di Mozart diretto sempre da Korsten con la regia di Giorgio Strehler nel 2019.
Valerio Borgioni è invece noto a Cagliari per aver interpretato Tonio nel 2021 in La fille du régiment. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 45 minuti circa e non prevede l'intervallo.
