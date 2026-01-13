Un'ampia selezione di brani tratti da La vedova allegra di Franz Lehár diretta da Cristiano De Monte con una coppia di giovani e affermati solisti, il soprano cagliaritano Elena Schirru e il tenore romano Valerio Borgioni, protagonisti del concerto Note d'argento - il Lirico per la grande età, in programma al Carmen Melis sabato 17 gennaio, alle 17.

L'appuntamento firmato dal Teatro Lirico di Cagliari, inserito nella rassegna Rotte Sonore, è riservato agli ospiti delle residenze per anziani, circoli, associazioni e iscritti all'Università del tempo libero, dando loro anche la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul posto. Elena Schirru è stata già apprezzata dal pubblico cagliaritano in diverse esecuzioni tra cui Petite Messe solennelle di Rossini nel 2018; Le felicità di Nicola Campogrande con la direzione di Gérard Korsten nel 2018; Zerlina in Don Giovanni di Mozart diretto sempre da Korsten con la regia di Giorgio Strehler nel 2019.

Valerio Borgioni è invece noto a Cagliari per aver interpretato Tonio nel 2021 in La fille du régiment. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 45 minuti circa e non prevede l'intervallo.

(Unioneonline)

