"Il Trono di Spade", "True Detective", "I Soprano" e "Boardwalk Empire" giusto per citare alcuni dei grandi titoli prodotti dalla Hbo. Ora in una serie prodotta dalla emittente televisiva statunitense, approda anche un attore sardo: Andrea Arru. Il diciottene ploaghese è stato scelto per "The House of Gonzaga", una serie di coproduzione Italia-Usa che avrà come regista Gianni Costantino.

Tra le scarse notizie filtrate si parla di viaggi nel tempo. Un gruppo di adolescenti americani in vacanza si imbatte in alcuni indizi su un antico mistero che connette il presente col passato. Tra i primi amori, faide familiari e avventure straordinarie, si trovano coinvolti in un mistero che li porterà nel cuore del Rinascimento.

Come si può intuire dal titolo e dalla location di alcune riprese (Mantova) si parlerà della celebre famiglia Gonzaga protagonista della Storia italiana ed europea dal Trecento al Seicento.

Di sicuro una grande opportunità sul mercato internazionale per Andrea Arru, che in Italia è ormai consacrato come uno dei migliori attori giovani, grazie ai film "Glassboy" e "Il ragazzo dai pantaloni rosa" e alle serie "Di4ri" e "Una famiglia perbene".

