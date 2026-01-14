Global Game Jam sbarca, per la decima edizione, a Quartu. Per gli appassionati di videogiochi sono in programma 48 ore di full immersion per una competizione amichevole a carattere internazionale.

La manifestazione, in programma dalle 17 del 30 gennaio e fino alla stessa ora del primo febbraio, si terrà nello Spazio Michelangelo Pira. Il tema verrà comunicato in prossimità dell'inizio della competizione.

Promossa dall'associazione Fabbricastorie, con la collaborazione del Comune, la manifestazione coinvolge non solo gli sviluppatori: in un gioco sono infatti necessarie anche altre personalità, quali artisti, grafici, musicisti e ovviamente i fondamentali game designer.

I partecipanti, riuniti in gruppi spontanei, si sfideranno nella realizzazione di un prototipo di gioco da presentare agli altri partecipanti al termine delle 48 ore.

L'associazione Fabbricastorie organizza la sessione cagliaritana della manifestazione dal 2017, quando 40 sviluppatori si misurarono con la sfida della Jam nella Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Da allora l'area metropolitana ha visto affermarsi una vera e propria community informale, con scuole dedicate alla programmazione di videogame e piccoli studi indipendenti di progettazione e sviluppo.

Il Global Game Jam porterà tutte queste competenze a ritrovarsi a Quartu, per due giorni capitale regionale dei giochi digitali e della creatività.

A margine della manifestazione sono previsti seminari, workshop e conferenze. La sfida nell'ultima edizione ha coinvolto contemporaneamente quasi 40mila persone di 100 Paesi diversi.

