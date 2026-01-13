Cosa dicono le stelle per il 13 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: I primi giorni dell’anno, si sa, sono sempre ricchi di aspettative. Cercate di fare il punto della situazione...
Toro: Non strafate e concedetevi del tempo per mettere tutte le carte in tavola, sul lavoro e in amore.
Gemelli: Meglio una domanda in più che un rimprovero dopo. Se non siete sicuri del da farsi, chiedete consiglio.
Cancro: Questioni economiche vi tartassano, ma presto arriverà una soluzione inaspettata da qualcuno di vicino.
Leone: Oggi viaggiate con il pilota automatico: trovate però un po’ di tempo per i vostri affetti, non trascurateli.
Vergine: Il lavoro vi stressa e la vostra pazienza si sta per esaurire. Fermatevi prima di esplodere completamente...
Bilancia: Da un po’ nulla vi stimola più: dovete ritrovare il divertimento nelle cose semplici, così uscirete dal loop.
Scorpione: Un po’ di sano shopping terapeutico potrebbe aiutarvi a scaricare la tensione accumulata in giorni.
Sagittario: Non passate inosservati, con il vostro temperamento. Ricordatevi però di dosarlo in base agli eventi.
Capricorno: Un dono prezioso arriverà presto: potrebbe non piacervi, ma nel lungo tempo vi sarà molto utile.
Acquario: Quella persona vi ha fatto soffrire di proposito? Se non vi siete mai chiariti, oggi fate il primo passo.
Pesci: Avete abbandonato da tempo una vecchia passione, ma oggi non siete soddisfatti. Riprendetela in mano!