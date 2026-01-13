Ariete: I primi giorni dell’anno, si sa, sono sempre ricchi di aspettative. Cercate di fare il punto della situazione...

Toro: Non strafate e concedetevi del tempo per mettere tutte le carte in tavola, sul lavoro e in amore.

Gemelli: Meglio una domanda in più che un rimprovero dopo. Se non siete sicuri del da farsi, chiedete consiglio.

Cancro: Questioni economiche vi tartassano, ma presto arriverà una soluzione inaspettata da qualcuno di vicino.

Leone: Oggi viaggiate con il pilota automatico: trovate però un po’ di tempo per i vostri affetti, non trascurateli.

Vergine: Il lavoro vi stressa e la vostra pazienza si sta per esaurire. Fermatevi prima di esplodere completamente...

Bilancia: Da un po’ nulla vi stimola più: dovete ritrovare il divertimento nelle cose semplici, così uscirete dal loop.

Scorpione: Un po’ di sano shopping terapeutico potrebbe aiutarvi a scaricare la tensione accumulata in giorni.

Sagittario: Non passate inosservati, con il vostro temperamento. Ricordatevi però di dosarlo in base agli eventi.

Capricorno: Un dono prezioso arriverà presto: potrebbe non piacervi, ma nel lungo tempo vi sarà molto utile.

Acquario: Quella persona vi ha fatto soffrire di proposito? Se non vi siete mai chiariti, oggi fate il primo passo.

Pesci: Avete abbandonato da tempo una vecchia passione, ma oggi non siete soddisfatti. Riprendetela in mano!

