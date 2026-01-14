Quella del metal isolano è una scena sempre viva e ricca di nuove sonorità, spesso oltre i soliti steccati di genere e stile: di questo ne sono un esempio i Dancæstral, band cagliaritana che fa finalmente ritorno a quasi due anni dall'ultimo live. Venerdì 16 saranno infatti loro a calcare il palco del Fabrik di Cagliari, in via Mameli 216, di nuovo uniti per portare dal vivo il loro sound atmosferico e trascinante, affidando l'apertura delle 21 agli Acanta.

I Dancæstral nascono nel capoluogo, in una formazione che dal decennio scorso vede tutt'oggi Diego Piu (voce e chitarra), Marco Diomedi (chitarra e cori), Andrea Rocca (basso e cori) e Marco Melis (batterie e cori). Combinando nel nome le parole "dance" e "astral" il gruppo richiama il libero movimento del corpo, guidato esclusivamente dallo spontaneo coinvolgimento che solo la musica può dare, in una sorta di liberazione cosmica dagli schemi del mondo.

Un immaginario che si traduce in sonorità progressive e alternative metal, alternando momenti eterei ad altri più esplosivi: terreni sperimentati già nel 2018 con la demo "Rimargina", i cui sette brani anticipano già il denso, maturo e quasi sacrale "The Ancestor" (2021), nel quale vengono cementate appieno le tendenze musicali del progetto.

