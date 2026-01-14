Non è facile unire le nuove proposte della musica sarda alla riscoperta dei borghi sul territorio, ma a Genoni qualcosa si muove: infatti, per il secondo mese di fila il centro sarcidanese si accenderà per le due nuove date di "Genoni Music Factory", rassegna promossa dalla cooperativa Le Ragazze Terribili. Dopo le precedenti puntate con il blues e le sperimentazioni, saranno ospiti venerdì 16 il Gavino Murgia Trio e sabato 17 il duo di Arrogalla e Pierpaolo Vacca.

Il primo appuntamento, in programma per le 18 di venerdì allo Spazio aperto delle Scuole elementari, vedrà il trio capitanato dall'omonimo sassofonista e compositore esibirsi in un live pensato per la comunità locale, che attraversa improvvisazione, sonorità da più sponde del Mediterraneo e stilemi contemporanei. Completeranno la formazione Mauro Mulas (piano, tastiere) e Daniele Russo (batteria), offrendo al pubblico una panoramica sulla dimensione artistica di Murgia, che tra numerosi progetti e collaborazioni indaga le musicalità più antiche sotto la lente moderna del jazz.

Alle 20:30 dell'indomani sarà invece l'ex Monte Granatico teatro del duetto fra l'elettronica di Arrogalla e l'organetto di Pierpaolo Vacca, in un dialogo che rilegge in chiave avanguardistica la tradizione sarda, proiettandola verso il futuro. Mentre Arrogalla – alias di Francesco Medda – ha forgiato passo dopo passo la sua carriera su una ricerca sonora che mette sulle stesse frequenze folk isolano e world music con hip hop astratto e dub, testimoniata dall'apprezzatissimo "Suite" (La Tempesta Dischi, 2024), Vacca è dalla più giovane età un maestro dell'organetto, strumento con il quale si è da subito impegnato a superare tutti gli apparenti limiti di genere, muovendosi negli anni tra folk, jazz, elettronica e afro.

La manifestazione, che esordito a dicembre, è sostenuta per il Comune di Genoni per il progetto "Attratività dei Borghi", finanziato da Ministero della Cultura e Unione Europea. Obiettivo dell'iniziativa è quindi valorizzare il territorio e la storia di Genoni, vedendo nei prossimi mesi altri concerti e pure workshop, incontri e attività per i giovani.

