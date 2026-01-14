Dal "debutto" di Luca Guadagnino al "ritorno" di Valerio Mastandrea, passando per l'Otello riadattato dalla scrittrice Premio Strega, e sempre in prima linea per i diritti delle donne, Dacia Maraini. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend.

MILANO - Maria Croce è una donna sola, emigrata dal Sud a Torino, che urla, vomita al mondo la sua disperazione, soprattutto all'amore della sua vita, "Giuvà", proprio come una Maria di Nazareth ai piedi della croce. E lo fa nel suo dialetto, il napoletano. In questa stagione di così tante "prime volte", Luca Guadagnino si cimenta con la sua prima regia teatrale, dirigendo, insieme a Stella Savino, lo Stabat Mater di Antonio Tarantino. Protagonista al Franco Parenti, Fabrizia Sacchi. Fino al 18 gennaio.

MILANO - A due anni dalla scomparsa di Enzo Moscato, filosofo, poeta, drammaturgo, regista, attore, esponente di spicco di quella che negli anni Ottanta è stata definita la "nuova drammaturgia napoletana", Roberto Andò gli rende omaggio guidando Lino Musella in Non posso narrare la mia vita, al Piccolo. "Un tentativo volutamente frammentario - dice il regista - sinuoso ed elusivo, d'autobiografia adolescenziale e allo stesso tempo esercizio critico, d'astrazione e di meditazione, strenuo e appassionato, sulla scrittura", costruito intrecciando Gli anni piccoli e alcuni dei suoi testi più rappresentativi. Dal 16 al 25 gennaio.

TORINO - Un uomo incapace di gestire le emozioni, capitano coraggioso e leale, ma marito insicuro e geloso. Dopo il debutto all'Estate Teatrale Veronese, arriva al Carignano l'Otello di Shakespeare nella drammaturgia di Dacia Maraini. La regia è di Giorgio Pasotti, che interpreta anche il ruolo di Iago, mentre il divo di Mare fuori, Giacomo Giorgio, è il Moro. Una versione potente, che rilegge l'uccisione di Desdemona non più come "il dramma della gelosia". Ma attraverso il filo conduttore di una violenza che cresce senza motivo, dell'illusione del possesso e denunciando la condizione di insicurezza in cui vivono ancora oggi le donne. Fino al 18 gennaio.

ROMA - Un principe di Danimarca annoiato, che non ha più voglia di interpretare la monotona storia familiare, ne' di amare Ofelia. Filippo Timi torna all'Ambra Jovinelli con il suo spettacolo cult, Amleto2, in nuova aggiornata edizione. Con Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti, Gabriele Brunelli, Mattia Chiarelli. Fino al 18 gennaio.

ROMA - Dopo I racconti della peste e Appuntamento a Londra, Carlo Sciaccaluga firma La chunga, concludendo così la trilogia dedicata a Mario Vargas Llosa, scrittore e Premio Nobel recentemente scomparso. La pièce, in cartellone all'India, è ispirata al romanzo La Casa Verde, scritto dallo stesso Vargas Llosa. Ambientata nel 1945 a Piura, in Perù, racconta come in un vecchio bar Josefino perda ai dadi una grossa somma di denaro. L'uomo chiede aiuto alla proprietaria del locale, la chunga, per saldare il suo debito e in cambio, le lascia Meche, la sua bellissima e sensuale amante. Con Debora Bernardi, Francesco Foti, Giovanni Arezzo, Franz Cantalupo, Liborio Natali. Dal 14 al 18 gennaio.

NAPOLI - Valerio Mastandrea riprende Migliore, testo tra i più celebri dello scomparso Mattia Torre e ormai suo cavallo di battaglia. In scena al Bellini è la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che in seguito a un incidente - di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto - entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, però, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure. Fino al 18 gennaio.

