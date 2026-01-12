Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio).

Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20.

Gli artisti

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

L’analisi

Partiamo dai fiori all'occhiello, almeno due. Sono Patty Pravo, la ragazza del Piper che su dieci volte a Sanremo ha raggiunto nove finali e si è aggiudicata quattro Premi della Critica, e Raf, alla quinta partecipazione, alle spalle 40 anni di carriera, 14 album e 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Buon colpo pure l'annuncio di Fedez & Marco Masini, anche se non stupisce nessuno dopo la cover di "Bella stronza” dell'ultimo Sanremo, "ripulita" dalle strofe più controverse. «Si riparte da qui», ha scritto Fedez sui social: per lui terza volta in gara, la decima invece per Masini che conta anche due vittorie.

Lunga la lista delle new entry: il primo nome annunciato è quello dell'ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, appena tornato con il nuovo album "Casa Paradiso". Esordisce anche Tredici Pietro, il rapper bolognese classe 1997, figlio di Gianni Morandi, reduce da un bel disco, "Non guardare giù", e il feat. “Che gusto c’è” da oro con Fabri Fibra. Prima volta per Chiello, lucano, trapper dalle mille collaborazioni (Mahmood incluso), e per il 31enne molisano nayt, al secolo William Mezzanotte.

In quota rapper anche una vecchia guardia come Luchè e il più giovane Sayf, mezzo ligure e mezzo tunisino, che il pubblico ha scoperto con "Sto bene al mare" insieme a Marco Mengoni e Rkomi. Idoli della gen Z: Samurai Jay, Gennaro Amatore, autore di "Halo" che ha raggiunto la Viral Global di Spotify, e il romano Eddie Brock, Edoardo Iaschi, da milioni di stream con “Non è mica te”. A suo modo anche il partenopeo Sal Da Vinci, lunga esperienza ma una nuova giovinezza con "Rossetto e caffè". Risicata la quota indie: sulla scia dei Coma_Cose ecco la coppia di cantautori Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato). Sole solette nella casella rock punk le Bambole di Pezza, vent'anni di esperienza ma forse le più sconosciute.

Poche presenze ma comunque non debuttanti assoluti Ermal Meta, vincitore nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, Serena Brancale, Dargen D'Amico, Levante e Michele Bravi. E poi Ditonellapiaga, Fulminacci, Elettra Lamborghini, Mara Sattei. E a proposito di rapper, torna a Sanremo anche il “papà” dell’hip hop italiano J-Ax.

Se c'è una novità è che dai talent arrivano in pochi. Da X Factor Enrico Nigiotti e Leo Gassmann - che l'anno scorso ha interpretato Franco Califano in un fiction Rai. Da Amici sono insieme LDA, figlio di Gigi D'Alessio, e Aka7even, protagonista involontario della prima gaffe (al Tg1 sbagliano la sua foto scambiandolo per l'attore Stefano Scala).

Gli esperti: Francesco Renga, nove partecipazioni e fresco di tour per i 20 anni di “Angelo” con cui vinse Sanremo nel 2005, e Malika Ayane, cinque volte all'Ariston così come Arisa, nel 2015 co-conduttrice e vincitrice di due edizioni.

© Riproduzione riservata