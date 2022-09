Anche Mara Venier è stata vittima di violenza sulle donne.

Lo ha confessato al Corriere della Sera, mentre si prepara a tornare al timone della sua quattordicesima Domenica In.

“Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi – ha raccontato la conduttrice veneziana, 71 anni, per la prima volta -. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello”.

Quest’uomo era uno che “non aveva accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono, non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore”.

Alla fine "sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima. A lungo è rimasto dentro di me qualcosa di irrisolto: la debolezza, la rabbia, l’incapacità di reagire... Purtroppo noi donne siamo fatte così: abbiamo la sindrome da crocerossine ma purtroppo loro non cambiano. E allora dobbiamo andarcene. Lasciarlo. Al primo schiaffo, subito. Non bisogna consentirgli di esercitare un potere, una violenza su di noi; altrimenti è finita”.

“Quell’uomo non c’è più – ha poi concluso - e io, alla fine, l’ho perdonato”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata