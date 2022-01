Il nuovo anno è iniziato con un grave lutto per Ilona Staller. Per una “malattia improvvisa”, come lei stessa ha scritto su Twitter, è morto suo fratello Laszlo. “Sono distrutta dal dolore – prosegue il post – Ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria, oltre che in tutta la mia famiglia ungherese”.

Numerosi i messaggi di cordoglio scritti dai fan dell’artista, tanto che sono seguite altre informazioni. Laszlo era stato vaccinato contro il Covid con doppia dose e fino a qualche giorno prima della tragedia, avvenuta il 2 gennaio, “stava benissimo”. Ilona si è anche lasciata andare alla disperazione con successivi commenti: “Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino”.

