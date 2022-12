È morto Francesco Pilu, voce e leader dei Cordas et Cannas. Era originario di Olbia.

L’artista, fondatore del gruppo nato nel 1978, era famosissimo in tutta la Sardegna ma non solo: numerosi sono i concerti che li hanno visti protagonisti nella Penisola e all'estero, spesso chiamati dalle associazioni degli emigrati.

Sul palco Piu suonava anche l’armonica, le launeddas, su solittu e l’organetto.

La notizia si è sparsa in tutta l’Isola e molti sono i messaggi di cordoglio. In tutti il grande dolore per questo addio: «Non ti scorderemo mai, la tua voce ci accompagnerà per sempre».

A far nascere i Cordas et Cannas alla fine degli anni Settanta sono stati, oltre a Piu, anche Andreino Marras, Bruno Piccinnu e Gesuino Deiana.

La loro musica, spesso basata sui suoni della tradizione, è composta da testi in sardo, con anche famose rivisitazioni: “Ninna nanna pitzinnu”, “Procurade ‘e moderare”, "Su Testamentu”, e numerosi sono i brani diventati quasi un inno: “Bandera”, “Su Falchittu”.

Varie le collaborazioni con altri artisti come Paolo Fresu e Antonello Salis.

