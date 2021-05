Un altro gravissimo lutto per Dayane Mello, che solo pochi mesi fa ha perso il fratello Lucas in un incidente stradale.

La modella ha annunciato sui social la morte della madre Ivone, uccisa da un cancro.

"Oggi ho sofferto un'altra perdita – ha spiegato in una storia - ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d'ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l'uno dell'altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci”.

Ieri si sono salutate grazie a una videochiamata, ha raccontato: “Sono riuscita a dire quello che c'era nel mio cuore”.

Poi, rivolta ai follower: “Ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

