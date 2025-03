Secondo al Festival di Sanremo e Premio della critica Mia Martini. L'approdo di Lucio Corsi al Festival della canzone italiana è deflagrato con riconoscimenti sia del pubblico sia della critica per il brano "Volevo essere un duro". Il cantautore toscano approda nell'isola: il 17 giugno alla Fiera di Cagliari e il 18 luglio in piazza d'Italia a Sassari per il Festival Abbabula.

Un evento, quello sassarese, firmato dalle Ragazze Terribili che stanno completando un cartellone pregevole dove curiosamente spicca anche il terzo gradino del podio sanremese: Brunori Sas, in concerto ad Alghero.

Cantautore con tutto un mondo poetico rafforzato da una proposta scenicamente d'impatto, Lucio Corsi è artista che non può essere incasellato in un genere specifico: il suo stile unico mescola suggestioni vintage e visioni futuristiche, con testi surreali e un sound che rimanda al glam rock degli anni passati.

L'accostamento a David Bowie, pur nella differente dimensione, rende l'idea di un artista che vive tra utopia e mistero, realtà e immaginazione.

