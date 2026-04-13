La basilica del Sacro Cuore a Sassari ospita mercoledì alle 20.30 la serata dal titolo “Le scuole polifoniche europee a confronto” che avrà per protagonisti l’organista Giulio Mercati e il Coro Gioacchino Rossini di Sassari, diretto da Clara Antoniciello.

Il maestro Giulio Mercati, concertista poliedrico (organista, clavicembalista, direttore d’orchestra e di coro, nonché compositore, musicologo e docente), eseguirà tre capolavori di Johann Sebastian Bach, ovvero Toccata, adagio e fuga BWV 564, che con la sua struttura tripartita è probabile risalga agli anni di permanenza a Köthen (1717-1723), il preludio corale degli anni della maturità An Wasserflüssen Babylon BWV 653 e Preludio e fuga in la minore BWV 543, una delle composizioni più famose del Kantor. Di Olivier Messiaen, autore della prima metà del 1900, verrà invece proposto Dieu parmi nous da La nativité du Seigneur.

Il Coro “Rossini” proporrà invece un programma che spazierà dal periodo rinascimentale fino ai nostri giorni: Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, If ye Love di Thomas Tallis, Christus factus est di Felice Anerio, In monte oliveti di Anton Bruckner, Mother of God, here I stand di John Taverner, per concludere con due brani composti da autori più vicini a noi, O salutaris hostia di Orlando Dipiazza e Seisab valurikas Ema di Urmas Sisask.

Si tratta del primo appuntamento della XXVI Rassegna Internazionale Organistica inserita nel più ampio calendario del Festival del Mediterraneo 2026, manifestazione musicale ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu.

© Riproduzione riservata