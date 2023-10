Sbarcato negli Usa l'organista algherese Giovanni Solinas. È stato invitato a Dallas per il prestigioso evento denominato SMU Meadows Music - Fisk Op. 101 30th Anniversary Alumni Organ Concert, presso l'Auditorium dell'Università texana.

La manifestazione, che celebra i 30 anni della costruzione del celebre organo di tre manuali a trasmissione meccanica, vedrà la partecipazione di ex allievi provenienti da tutta la nazione. Non solo concerti, ma anche presentazioni di libri, registrazioni e composizioni di altissimo livello. In particolare, Giovanni Solinas avrà l'eccezionale privilegio di presentare ufficialmente in America l'integrale delle opere di Johann Sebastian Bach, progetto promosso in collaborazione con l'organista Stefan Engels, l'Università SMU e la rinomata casa discografica Motette Psallite Verlag.

La serata sarà condotta dal celebre Michael Barone, voce di Pipedreams, il programma radiofonico nazionale americano dedicato all'organo.

L'algherese Giovanni Solinas ricopre attualmente il ruolo di organista e Kantor presso la Chiesa di San Cornelius und Peter in Germania e riveste la carica di direttore generale della casa discografica tedesca Motette Psallite Verlag.

© Riproduzione riservata